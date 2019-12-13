體育署：中華奧會已改善 符合國際禁藥規範

（中央社記者黃巧雯台北13日電）針對監察院今天糾正教育部及中華奧會未能確實遵守世界運動禁藥管制規範，教育部體育署回應，WADA所提缺失，已輔導中華奧會及國訓中心改善，現已符合世界運動禁藥管制規範。

面對2014年俄羅斯主辦冬奧時，支持運動員使用禁藥，加上該國藥管單位介入，影響比賽公平性，讓世界反運動禁藥組織（WADA）逐漸重視各國運動禁藥管制組織的相關具體作為。

對於今天遭到監察院糾正，體育署發布新聞稿表示，中華奧會今年3月接獲WADA建議改善事項公函，隨即依WADA建議規定時間內完成改善及補正，並在4月3日回覆WADA。

此外，國家運動訓練中心也對違規者妥適處分，現已符合WADA規範。

為因應未來國際體壇對於運動禁藥管制日趨嚴謹的趨勢，體育署指出，已輔導中華奧會，依據2021年WADA即將實施最新修正版國際運動禁藥管制規範，全面檢視現行禁藥管制組織架構、法規制度、執行流程、教育宣導作法及禁藥人才培育體系等業務。

體育署同時也輔導中華奧會、國家運動訓練中心及特定體育團體強化建立選手對於運動禁藥的防範意識。（編輯：張芷瑄）1081213