華興青少棒108年成立 校友盼延伸至青棒打黑豹旗

華興美和OB交流賽14日在1970年代北部中學棒球強權華興中學舉行，華興校友將球傳給2016年成立的社團型少棒隊球員，象徵「傳承」。中央社記者謝靜雯攝 108年12月14日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）1970年代北部中學棒球強權華興中學，2007年解散球隊，校友們期待華興能夠再起，2016年社團型少棒隊成立，今年社團型青少棒隊再成軍，教練吳柏勳期望，未來黑豹旗能見到華興。

1970年代「北華興南美和」兩強較勁，但華興中學棒球隊先後於2003年、2007年解散青少棒、青棒隊，多年來校友期待可以重新看到華興的球衣出現在球場上。

華興少棒隊2016年暑假以社團型球隊重返，主要負責訓練的為校友、現任輔仁大學棒球隊教練周德賢；今年上學期，社團型青少棒隊也成型，負責訓練的為棒球隊第16屆校友、現任華興中學老師吳柏勳。

吳柏勳表示，先前在華興中學帶棒球隊，球隊解散後留在學校當職員，一直希望可以有機會把棒球的經驗傳承下去，青少棒隊上學期成立，利用課後下午5到6時的時間練習，時間雖然不長，但是學生都很開心。

吳柏勳是華興中學棒球隊出身，看過球隊興盛，經歷過球隊解散，現在看到社團型球隊成立，他坦言：「球隊解散很難過，校友們都希望球隊可以再回來，但環境跟以前不一樣了，想回到當初的樣子，可能還有一段距離，需要大家的幫忙，不可能只靠自己。」

少棒隊成立3年多，已經慢慢有個樣子，但吳柏勳點出，升上國中又是另一個階段，國中家長開始重視課業，訓練時間沒辦法這麼固定，是需要再突破的地方，青少棒隊目前還沒有外出比賽經驗，目標參加明年的台北市教育盃，「至於未來，當然期望延伸到高中球隊，可能是社團方式，目標在黑豹旗全國高中棒球大賽亮相。」（編輯：管中維）1081214