最後6罰4中 SBL台銀逼九太吞開季2連敗

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣銀行今天靠著洋將瓊斯在第4節最後43.6秒飆進關鍵三分球，加上林柏偉與陳侑昫最後聯手6罰中4，終場以92比86險勝九太科技，逼得對手吞下SBL開季2連敗。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在台北和平籃球館進行2場比賽，這也是台銀本季首度出賽，今年球隊由菜鳥教頭陳國維執掌帥印，球員在開幕首戰就打出好表現，也讓他順利拿下執教生涯首勝。

台銀今天火力凶猛，前3節打完以66比55取得雙位數領先，但九太在決勝節展開反撲，並在最後1分40秒內兩度追到只差1分。

來自美國籃壇名校杜克大學的台銀洋將瓊斯（Matt Jones），在決勝關頭展現個人價值，在比賽結束前最後43.6秒，他在弧頂飆進關鍵三分球，不但鞏固球隊領先地位，也讓隊友吃下定心丸。

接下來九太雖靠著前鋒蘇奕晉上籃得手，再將差距追至只差2分，不過台銀的林柏偉與陳侑昫聯手6罰4中，靠著罰球擺脫對手糾纏，也順利摘下本季首勝。

今天攻下20分，還包括砍進關鍵三分球的瓊斯賽後坦言，這場比賽雙方都打得很努力，能夠贏球當然非常棒，而談到那記致命三分球，他則笑說：「當下我只想要贏球，那是身體的自然反應，很幸運地那球投進了。」

九太洋將賽森（Franklin Session）今天攻下全場最高的32分，搭配11籃板與10助攻，繳出「大三元」成績單，可惜好表現沒能幫助球隊止敗開胡，九太吞下開季2連敗。（編輯：張芷瑄）1081215