李晨薰赴美動刀坦言受打擊 勇敢拚回投手丘

平鎮高中火球男李晨薰因為韌帶撕裂傷，赴美接受韌帶置換手術。他16日透過粉絲團指出，從小以職棒為目標，在此時面臨開刀抉擇深受打擊，也提到會勇敢面對，盼再回投手丘。圖為李晨薰108年8月27日台美交流賽比賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 108年12月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）平鎮高中火球男李晨薰因為韌帶撕裂傷，赴美接受韌帶置換手術。李晨薰今天透過粉絲團指出，從小以職棒為目標，在此時面臨開刀抉擇深受打擊，也提到會勇敢面對，盼再回投手丘。

李晨薰今年8月在小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽冠軍戰先發5局飆8K，好投壓制，率隊完成小馬青棒二連霸。結束小馬賽事後回台，加入U18世界盃青棒賽中華隊時，出現身體疲勞的狀況，U18世界盃沒有登板出賽紀錄。

李晨薰返台後接受檢查，確定為手部韌帶撕裂，已赴美將接受韌帶置換（Tommy John）手術。李晨薰透過粉絲團發言，提到「身為一個從小以職棒為夢想的球員，在高三就要面臨如此轉折的課題，我承認我確實深受打擊」。

李晨薰從國小五年級開始就是國家隊的常客，他表示出征國際賽事開啟視野，「現在回想起來在很多高張力的比賽中，我無一不全力以赴，希望為國家代表隊獲得佳績，也鼓舞、豐富自己的棒球路程」，若再一次選擇，還是會投身最熱愛的棒球運動。

但李晨薰也提到，重新檢視受傷的過程，並非短時間造成的，因為不懂得保護自己，沒有增強身體的強度到足以應付大小賽事，他也希望以自己的例子，讓其他球員了解健康管理與防護的重要性。

面對未知的未來，李晨薰表示會勇敢面對，手術過後家人也會陪同留在美國復健，「我是台東泰源村的孩子，移居在都市叢林中接受運動現實的考驗，感受運動生命的可貴，這樣的試煉我會努力消化成未來向上躍起的能量，再次踏上投手丘投出讓家人感動的比賽」。（編輯：吳協昌）1081216