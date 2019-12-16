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富邦U18邀請賽25日開打 林子崴喊話新北藍2連霸

最新更新：2019/12/16 18:11
2019年第2屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽25日將開打，16日舉行賽前記者會，邀請上屆冠軍新北藍隊投手林子崴（右）出席，林子崴現場喊話力拚2連霸。中央社記者謝靜雯攝　108年12月16日
2019年第2屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽25日將開打，16日舉行賽前記者會，邀請上屆冠軍新北藍隊投手林子崴（右）出席，林子崴現場喊話力拚2連霸。中央社記者謝靜雯攝　108年12月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽上屆冠軍新北藍隊投手林子崴今天出席開打記者會，喊話2連霸、盼球隊走出黑豹旗爭冠失利的低迷氣氛，也希望學習日本隊，為挑戰旅日做準備。

2019年第2屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，將於25日至31日在三重棒球場、新莊棒球場舉行，今年總計16支球隊參賽，外隊有日本兵庫縣、中國南京市、印度新德里和印尼雅加達共4隊。

台灣球隊12支，地主新北市分藍、白兩隊，新北藍隊以穀保家商為主體，新北白隊則有鶯歌工商、秀峰高中和崇義高中組成聯隊參賽。

去年首屆賽事，新北藍隊冠軍戰擊敗台北市隊拿下冠軍，今天開賽記者會上，新北藍隊球員代表林子崴喊話2連霸，也笑說，「這樣可以讓球隊比較好跨年」；林子崴去年也有參賽，今年屢在盃賽中投出好表現，9月U18世界盃棒球賽也有好成績，此次再度參賽，他表示：「做好準備就不用怕。」

林子崴透露，月初黑豹旗全國高中棒球大賽，穀保家商冠軍戰不敵平鎮高中、無緣拿下冠軍，球隊氣氛感覺有點低迷，希望這次比賽可以有好成績，帶起球隊氣氛，讓今年的比賽有個好的結束。

林子崴今年高三，他表示畢業後目標是旅日，國內盃賽少有機會跟日本球隊交手，這次比賽希望可以對日本隊先發，「日本隊無論陣容如何，都可以學習他們的態度和基本功」。（編輯：葉俐緯）1081216

2019年第2屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，將於25日至31日在三重棒球場、新莊棒球場舉行，今年總計16支球隊參賽，16日舉行開賽記者會，各隊代表合影。中央社記者謝靜雯攝　108年12月16日
2019年第2屆新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，將於25日至31日在三重棒球場、新莊棒球場舉行，今年總計16支球隊參賽，16日舉行開賽記者會，各隊代表合影。中央社記者謝靜雯攝　108年12月16日
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