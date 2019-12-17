桃猿將引入日職球員評估系統 預告球場改建計畫

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中職樂天桃猿隊正式揭幕，領隊劉玠廷表示，留任代表有任務要完成，過去想做沒能做到的，現在「站在巨人肩膀上一一促成」，包括引進球員評估系統、完善球場，讓台灣棒球更進步。

中職Rakuten Monkeys 樂天桃猿隊今天舉行記者會，桃猿隊換了新東家、新任總教練、新球衣，但領隊劉玠廷、副領隊浦韋青留任；劉玠廷表示，「感謝樂天對我們的器重，一下子要離開這個環境其實很不捨，球隊轉手後，沒有想過還有機會可以留在這個圈子」。

劉玠廷表示，既然得到樂天的賞識，表示有更多的任務要去完成，除了在台灣經營職棒隊的經驗傳承，也希望引進日本職棒的經營經驗和技術。

劉玠廷透露，明年球季將會引進日職樂天隊對球員的評估系統，透過手機軟體，就可以即時知道球員的狀況，讓一、二軍的資訊聯繫更緊密。

此外，雖然今年時間倉促，但還是有送2名年輕投手張喜凱、翁瑋均加入日職樂天隊秋訓，「他們的訓練方式跟我們過往接觸的很不同」，劉玠廷表示，台灣的棒球就是透過這樣一點一滴的去學習，才可以每天都更進步。

至於球場應援方式等，劉玠廷也希望球迷放心，樂天進駐一定是把好的東西留下來，引進日本優於台灣的部分，但中職和日職場內外的應援文化還是不同，「猿迷們可以放心，明年還是可以開開心心的進場唱歌跳舞」。

劉玠廷表示，過去球隊有很多想做的東西，但礙於資金、技術等原因沒有完成，「現在我們是站在巨人的肩膀上，希望可以把這些事情一一促成」，新球季會有球場改建計畫，也會與日職樂天隊主場場務交流，改建場外特殊席位，增建貴賓室、舞台等，「把大家各自擅長的地方拼湊起來，帶給大家不同的體驗」。（編輯：張芷瑄）1081217