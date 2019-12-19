參賽遭封殺4年俄擬上訴 蒲亭轟禁賽不公

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯今天決定，對世界反禁藥組織以違反禁藥規定為由禁止俄國參加重大體育賽事進行抗爭。蒲亭總統也抨擊禁賽不公，並堅持應讓選手代表國家參賽。

法新社報導，俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）監事會主席艾夫烈（Alexander Ivlev）告訴記者，俄國反禁藥組織決定就世界反禁藥組織（WADA）的4年禁令提出異議。

俄國反禁藥組織的決定必須在月底前通知世界反禁藥組織，繼而啟動體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）的上訴程序。

世界反禁藥組織10日以竄改藥檢數據為由，禁止俄國參加全球重要體育賽事4年，包括2020年的東京奧運以及2022年的卡達世界盃足球賽。

蒲亭今天在年終記者會上對大批記者發言時，似乎暗示俄方即將發起漫長的訴訟。

被問及俄國境內運動賽事也可能被取消時，蒲亭回答：「我們必須靜候一切相關決定作出，包括仲裁法庭的決定，然後我們才會瞭解自己的處境。」

蒲亭重申，他認為世界反禁藥組織的決定「不僅不公平，也不符常識或法律」。他並指出，俄國因涉及同一犯行而受到二度懲罰。

蒲亭辯稱，俄國絕大多數運動員都是清白的，不該因為一些人的行徑，就被剝奪代表俄國出賽的權利。

蒲亭說：「如果我們的選手多半是清白的，那怎麼能因別人的行為而對他們加以制裁？…俄國選手一直而且仍將為參賽而受訓，他們會繼續以輝煌的勝利令我們喜悅。」（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1081219