SBL裕隆3分外線火力噴發 105比78轟垮台銀

（中央社記者龍柏安台北19日電）SBL（超級籃球聯賽）裕隆納智捷隊今天團隊3分火力噴發，全隊合轟17顆3分球，其中「男模」呂政儒6投6中，飆進最高的18分；靠3分火力護航，裕隆終場105比78轟垮台灣銀行隊。

第17季SBL在台北和平籃球館進行2場比賽，裕隆團隊3分球命中率達65.4%，轟得台銀完全無法招架；台銀總教練陳國維表示，對方太準，所有人命中率都很高，很傷防守方，球員也失去一些自信。

本週裕隆更換洋將，登錄身高僅173公分的基恩（Marcus Keene），也是聯盟本季身高最矮球員，才與球隊搭配2天，僅出賽17分55秒。

不過，很滿意基恩首戰表現的裕隆執行教練李啟億表示，球隊現階段需要控球，基恩加入後，球隊傳導速度加快，半場陣地戰有很大幫助；至於是否擔心基恩太矮小，他說：「不會，對後衛來說剛剛好。」

手感熱得發燙的呂政儒也說，上季主控林韋翰離開後，球隊的確需要控衛，「（基恩）昨天下午才到，只和球隊練了一次球，以第1場比賽來說還不錯」。

包括這場比賽，台銀本週將面臨史無前例4連戰；陳國維說，希望球員吸取輸球經驗，找回專注力、不要渙散，提升臨場抗壓，接下來3場希望球員有不錯表現。（編輯：李明宗）1081219