張博勝心理建設奏效 台銀擊敗璞園

（中央社記者黃巧雯台北20日電）SBL台灣銀行今天與桃園璞園建築交手，台銀張博勝賽前為隊友心理建設奏效，加上決勝節與洋將瓊斯挺身而出、穩住局面，最終台銀以89比83獲勝。

超級籃球聯賽（SBL）今天繼續在台北和平體育館舉行，由台灣銀行迎戰桃園璞園建築，台銀在第2節最多領先18分，但下半場卻風雲變色，璞園火力加溫，並靠著施晉堯在第3節尾聲飆進三分球，將比分追成62比66。

璞園決勝節延續第3節攻勢，一度反超，但台銀在倒數2分44秒，洋將瓊斯（Matt Jones）先是上籃得分，一舉扳平戰局，並靠著陳侑昫三分打、瓊斯補籃突破僵局，加上張博勝、瓊斯把握關鍵罰球，合計8罰中6，終場以89比83贏球。

台銀教頭陳國維表示，今天球隊開局打得很棒，但第2、3節在璞園壓迫防守的情況下，自亂陣腳，所幸張博勝與洋將瓊斯穩住場上攻勢，加上所設定戰術奏效，因此拿下勝利。

台銀前一戰慘敗，張博勝賽前也為其他球員做心理建設，他提到，因發現部分球員可能因自身表現不佳，影響場上情緒，或因未登錄，而急於表現，因此也特別提醒隊友應以團隊至上。

面對璞園球員在比賽前段專注力不夠，璞園總教練麥班達透露，賽後已提醒球員不要再犯同樣錯誤，他也肯定此役所有球員表現不錯，很可惜最終輸球。

另一場比賽，台灣啤酒在洋將巴克利（Kentrell Barkley）拿下全場最高分32分、11籃板、6助攻帶領下，以106比89擊敗裕隆納智捷，笑納開季4連勝。（編輯：陳俊碩）1081220