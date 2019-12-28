HBL松山相隔7年再落入外卡 拚8強最後機會

（中央社記者黃巧雯台北28日電）HBL高中籃球聯賽複賽昨天有3隊提前晉級，今天再有青年高中、東山高中、能仁家商確定挺進8強，而松山繼101學年度後再度落入外卡戰，明天6隊將爭奪剩餘2張8強門票。

HBL的12強複賽分為A、B組，各組前3名直接晉級8強，第4至6名打外卡戰，爭奪另兩個8強席次，其中第4名球隊在外卡戰列為種子，分組第5、6名先交叉對決，勝隊再與第4名，爭奪8強門票，其中A組的泰山高中與南山高中，B組高苑工商，昨天已提前晉級。

上屆扮演大黑馬的光復高中，締造隊史首闖4強成績，這次複賽首戰輸給南山後，接連扳倒「雙山」松山、泰山，卻在昨天慘敗給青年，今天又意外以60比67輸給4連敗的強恕，戰績2勝3敗，分組第4，確定落入外卡戰。

松山高中上屆挑戰3連霸失利，本屆複賽2連敗後，一度拿下2連勝，但今天以48比65不敵青年高中，戰績2勝3敗，分組第5，繼101年學年度後，再度落入外卡戰，青年則以分組第3之姿，搶下第3張8強門票。

B組則形成東山高中、南湖高中、能仁家商3搶2局面，南湖高中今天以62比52扳倒高苑，壓軸登場的能仁以78比70扳倒東山，帶著東山同時晉級，而南湖分組第4，得打外卡戰。（編輯：陳俊碩）1081228