東奧場館內發現石棉 東京都將採應急對策

（中央社東京30日綜合外電報導）日本東京奧運明年夏天即將登場，今天傳出作為水球項目場館的東京辰巳國際游泳館，部分建材上使用含有屬於一級致癌物石棉的防火材料，東京都政府將採取應急對策。

日本朝日新聞報導，東京都政府雖然早在2017年就透過調查得知場館內有石棉，但因為「沒有違反法律，也無危險性」，所以並未採取拆除及封存等對策；但被媒體點出問題後，東京都政府轉為基於「重視奧運場館」立場，將採取應急對策。

東京都政府表示，為了2018年的場館改建工程，曾於2017年進行石棉調查，發現屋頂梁柱有2個地方，部分使用含有石棉的防火材料。

日本建築基準法規定，在大規模進行修繕或改建工程時，要求業者應拆除或封存石棉等。東京都政府認為2018年改建工程並非「大規模」，所以沒有採取相關因應對策。

根據東京都政府自己訂定的標準，如果是無人進出的場所，且石棉表層穩定的話，應「維持目前現狀」。

日本共同社報導，採訪東京都政府人士得知，作為東奧水球項目場館的東京辰巳國際游泳館，從屋頂梁柱上部分防火材料中，發現含有石棉。

雖然東京都政府說明指出，防火材料是包覆在一般人無法進入區域內的鋼骨上，且無被觸碰之虞，但目前正打算採取應急性的封存對策。

辰巳游泳館從1993年啟用後，是日本少有的游泳設施。東京都表示，針對東奧，從2018年秋天開始進行館內加裝樓梯扶手等改建工程。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1081230