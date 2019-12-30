富邦U18新竹市晉冠軍戰 碰大魔王享受比賽

2019新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強戰30日登場，新竹市隊前半段把握時機搶分，加上投手群有效壓制，比賽最終因雨裁定，新竹市以5比2、7局拿勝，晉級冠軍戰，球員們賽後開心歡呼。（大會提供）中央社記者謝靜雯攝 108年12月30日

（中央社記者謝靜雯新北30日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強，新竹市隊與花蓮縣隊交手，新竹市前半段積極搶分，投手群有效壓制，比賽因雨裁定5比2、7局拿勝、晉級冠軍戰，迎戰「大魔王」新北藍隊。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽4強，新竹市隊陣中一半球員感冒，但場上展現拚勁，今天4強賽在三重棒球場與花蓮縣隊交手，新竹市2局靠著接連3支安打、暴投，取得3比0領先，花蓮縣隊5局追回2分。

新竹市隊5局下半再靠著接連安打、高飛犧牲打拿下第4分，7局靠著保送、安打、短打戰術，多添1分保險分。受天候影響，北部整天陰雨綿綿，比賽7局打完，因雨裁定新竹市隊拿勝、晉級冠軍戰。花蓮縣隊4強賽輸球，明天季軍戰將與新北白隊交手。

新竹市隊總教練蔡丞賢表示，花蓮縣隊的攻擊能力不錯，今天比賽外野手都守的比較深，避免出現長打，攻擊方面，新竹市球員把握機會搶分，戰術確實執行，加上後援投手逸信．阿娜斯好投壓制，是拿下比賽的關鍵。

蔡丞賢表示，雖然20名球員有10人感冒，但很佩服球員們的拚勁，場上展現不放棄的精神。明天冠軍戰將與「大魔王」新北藍隊（穀保家商）交手，蔡丞賢提到，不斷勉勵球員場上大膽放手做，把握可以對上國內青棒層級頂尖投打者的機會，「享受比賽」。（編輯：張雅淨）1081230