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秋山翔吾可望加盟紅人 3年逾2000萬美元

最新更新：2019/12/31 15:01
美國與日本媒體31日報導，日職西武隊外野手秋山翔吾與美國職棒大聯盟MLB辛辛那提紅人，達成3年2000萬美元的加盟共識。圖為2015年秋山翔吾出賽世界12強棒球賽。中央社記者陳亦偉攝 108年12月31日
美國與日本媒體31日報導，日職西武隊外野手秋山翔吾與美國職棒大聯盟MLB辛辛那提紅人，達成3年2000萬美元的加盟共識。圖為2015年秋山翔吾出賽世界12強棒球賽。中央社記者陳亦偉攝 108年12月31日

（中央社東京31日綜合外電報導）美國職棒大聯盟紅人隊傳出與日職西武隊外野手秋山翔吾達成3年逾2000萬美元合約共識。紅人隊是大聯盟唯一沒有過日本球員的球隊，秋山加盟將為日本球員完成最後一塊拼圖。

日本中日體育報導，辛辛那提紅人隊今天與31歲的秋山翔吾達成3年總額超過2000萬美元（約新台幣6億元）的合約共識。秋山是行使海外自由球員權利，希望挑戰大聯盟。

今日美國報（USA Today）報導，因為31歲的秋山已有點年紀，球團希望在西武時鎮守中外野的秋山能移防左外野或右外野；接下來待完成健康檢查再簽訂正式合約，大約還需要幾天時間。

日本時事通信社報導，保有日職單季216支安打紀錄的秋山，是在10月時表明要行使海外自由球員權利，並於12月上旬入境美國，跟多支球團洽談。

秋山在日職通算成績共出賽1207場、累積敲出1405支安打，打擊率3成10、敲出116支全壘打、513分打點，並有112次盜壘。

日本每日體育報導，秋山出身神奈川縣，2010年在選秀被西武隊以第3指名選入開啟職業生涯。2015年以216支安打創下日職單季最多安打紀錄；2017年也奪下日職打擊王。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1081231

美國與日本媒體31日報導，日職西武隊外野手秋山翔吾與美國職棒大聯盟MLB辛辛那提紅人，達成3年2000萬美元的加盟共識。圖為2015年秋山翔吾出賽世界12強棒球賽。中央社記者陳亦偉攝 108年12月31日
美國與日本媒體31日報導，日職西武隊外野手秋山翔吾與美國職棒大聯盟MLB辛辛那提紅人，達成3年2000萬美元的加盟共識。圖為2015年秋山翔吾出賽世界12強棒球賽。中央社記者陳亦偉攝 108年12月31日
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