感謝部分教練續留 劉玠廷：不然沒死也剩半條命

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職樂天桃猿隊今天舉辦教練團見面會，原本教頭洪一中轉戰富邦悍將，成員做出些許更動，領隊劉玠廷表示，感謝留下來的成員林振賢、蔡昱詳、劉家豪，不然「沒死也剩半條命」。

洪一中選擇轉戰悍將，投下震撼彈，當時也讓樂天領隊劉玠廷措手不及，昨天樂天公布教練團後，吳俊良、郭建霖也沒有在名單中。劉玠廷今天表示，「不要說國內職棒，包含在國外職棒也比較少看到，整批7、8名教練轉換合約的情形，比較沒有這方面經驗」。

面對大批教練團被其他球隊挖角，不過最終林振賢、蔡昱詳、劉家豪都選擇留下來，劉玠廷說：「可想而知若這情形成真，桃猿隊沒死也剩半條命，好加在林教練、蔡教練留下來，大家在這球隊都有很深厚的感情。」

當洪一中確定不續留時，樂天球團也積極與其他教練談約，劉玠廷指出，「過程當中感到很欣慰的是，教練們對於這支團隊的認同感、向心力都很高，也沒有太多不順利的情況，當然也感謝樂天球團願意注入更多資源，提升選手、教練的待遇」。

新球季將從二軍總教練轉任一軍外野教練的林振賢表示，「最後選擇留下來，是感念過去劉保佑董事長有提攜之恩，也感念劉玠廷領隊經營這個球隊的辛苦，除了總教練外，希望跟年輕教練團一起成長，以我所學幫助到他們」。

一軍內野教練蔡昱詳則指出，留在已經待了16年的球隊，心中只有2個字「不捨」，「跟選手相處像家人，無所不談，球場上是教練選手，私底下是很好的朋友， 明年是新的開始，希望好的東西繼續留下來，不好的東西在春訓好好改善」。

一軍投捕教練劉家豪則笑說，其實也是成功轉隊，只是從Lamigo轉到樂天，「是新的氣象，但未來想做的事情也是跟之前一樣，只是被賦予的責任更加重，希望未來能打出好成績」。（編輯：張芷瑄）1081231