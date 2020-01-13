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率塞爾維亞捧ATP盃首冠 喬科維奇情緒激動

最新更新：2020/01/13 09:27
喬科維奇（前）率塞爾維亞擊敗他的宿敵納達爾帶領的西班牙，拿下首屆世界職業網球協會盃冠軍。（圖取自twitter.com/djokernole）
喬科維奇（前）率塞爾維亞擊敗他的宿敵納達爾帶領的西班牙，拿下首屆世界職業網球協會盃冠軍。（圖取自twitter.com/djokernole）

（中央社雪梨13日綜合外電報導）喬科維奇（Novak Djokovic）率塞爾維亞擊敗他的宿敵納達爾（Rafael Nadal）帶領的西班牙，拿下首屆世界職業網球協會盃（ATP Cup）冠軍，讓他情緒激動地快要掉下眼淚。

世界排名第10的包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）昨天在第1點的單打，以7比5、6比1擊敗塞爾維亞的拉約維奇（Dusan Lajovic），助西班牙取得1比0領先。

在第2點的單打，世界排名第2的喬科維奇以6比2、7比6（7/4）擒伏世界排名第1的納達爾，使兩隊戰成1比1平手。

決勝的第3點雙打，喬科維奇決定回到場上，不過納達爾表示他的體力不足，因此讓羅培茲（Feliciano Lopez）攜手卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）出賽。

喬科維奇與楚易基（Viktor Troicki）的組合，雖在比賽一開始就被對手破發，但他們後來急起直追，最後以6比3、6比4獲勝，讓塞爾維亞從24支參賽球隊脫穎而出，成為拿下ATP盃首座冠軍的球隊。

法新社報導，喬科維奇在拿下雙打勝利後，激動得快要掉下眼淚，他說：「在我有生之年，都會記得這次的體驗，這是我生涯中感覺最好的時刻之一。」

「我一直都很幸運，能有過去15年精彩的生涯，但為團隊出賽，和我一些老友一起代表國家比賽，感覺無與倫比，這實在太特別了。」

這次的比賽，讓喬科維奇為爭取個人第8座澳洲網球公開賽冠軍做好熱身，他擊敗納達爾後，也在兩人對戰上，以29勝26負居上風，但數據並未呈現歷程的全貌。

事實上，喬科維奇在最近12次對上納達爾的比賽中拿下9勝，這幾年主宰硬地球場，包括去年在澳網決賽擊敗納達爾。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090113

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