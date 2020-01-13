世界羽球王桃田賢斗馬來西亞車禍 輕傷送醫

世界排名第一的日本羽球員桃田賢斗，13日凌晨前往機場時發生車禍，包括桃田在內的4名球員全部受輕傷入院觀察，而司機則不幸死亡。（雪蘭莪州消防及拯救局行動組提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 109年1月13日

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）世界排名第一的日本羽球選手桃田賢斗，今天凌晨前往吉隆坡國際機場時發生車禍，包括桃田在內的4名球員受輕傷入院觀察，但司機則不幸身亡。

雪蘭莪州消防及拯救局行動組今天發表聲明表示，這起意外發生於凌晨4時57分，事故地點位於隆布大道通往布特拉再也路段的第13.7公里。

當時車子前往吉隆坡國際機場，車上共有3名日籍人士及1名英國球員，其中包括剛於昨日奪得馬來西亞羽球大師賽男單冠軍的桃田賢斗、女單羽球隊教練平山優及42歲的前球員森本哲史（Marimoto akifumi），另一名英國球員為湯瑪斯（William Thomas）。

聲明指出，他們一起乘車前往吉隆坡機場，不料在途中發生車禍，緊急送往醫院接受治療。而消拯局當時調派10人到場救援，並將在駕駛座上的印度司機抬出車外，但發現司機已無生命跡象。

日本羽球選手桃田賢斗13日凌晨前往吉隆坡國際機場時發生車禍。（檔案照片／共同社提供）

原本桃田賢斗將參加明天在印尼舉行的印尼羽球大師賽，但昨天在決賽時以兩局直落輕鬆擊敗丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）後，桃田接受媒體受訪時突然宣佈，將退出14日在印尼舉行的羽球大師賽，就算可能得因退賽遭罰款也沒關係，以避免過度疲憊。

桃田賢斗去年在世界羽壇取得空前成功，尤其單季曾橫掃11冠，超越了馬來西亞前羽球一哥李宗偉的單季10冠記錄，讓目前排名第一的他，成為今年東京奧運男單奪金大熱門。（編輯：高照芬）1090113