洪災後羽球賽登場 周天成盼振奮民眾精神

周天成（左三）即將在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽登場，他希望比賽為剛遭逢洪患的印尼帶來振奮精神。他13日與其他選手出席賽前記者會。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月13日

（中央社記者石秀娟雅加達13日專電）台灣羽球男單一哥周天成即將在BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽登場。他在賽前指出，印尼近期遭逢嚴重水患，羽球是印尼的指標性運動，希望比賽可以振奮民眾精神。

BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽將於14日至19日舉行。周天成今天與其他選手出席賽前記者會。

周天成說，印尼的羽球球迷是世界上最瘋狂的球迷，對羽球很熱情，他很喜歡這種氣氛；他以前的教練是印尼籍，訓練他時也會給他很熱情的激勵。

談到今年目標，周天成說，希望能超過去年，每年都要長進。他感謝台灣球迷的支持，他會盡全力比賽，把最好的展現出來。另外他也提及印尼最近嚴重的洪災，希望比賽可以振奮民眾精神。

被問及日本球王桃田賢斗（Kento Momota）因車禍無法參加這次比賽，周天成給予祝福，希望他趕快恢復，再和大家一起比賽；而即使桃田賢斗未參賽，競爭對手還是很激烈。

另外周天成認為這次比賽最值得注意的是場地、風向，而球迷也比較熱情，自己必須提升專注度。

對於奧運即將來臨，是否感受到壓力，周天成說，每個人都會有壓力，問題是如何將壓力變成助力，利用比賽過程增強實力，練習時也專注解決自己的問題，壓力對選手是好的，能讓選手有更多成長和進步。（編輯：韋樞）1090113