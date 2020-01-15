桃田賢斗出院回日本檢查 盼3月復出全英賽

（中央社記者郭朝河吉隆坡15日專電）世界排名第一的日本羽球選手桃田賢斗13日在馬來西亞發生車禍送醫，今早在兩名日本技術人員陪同下飛返日本接受精密檢查，希望能在3月中旬的全英賽重返賽場。

根據馬來西亞媒體報導，桃田賢斗昨晚10時獲得醫生批准出院，離開時通過特別通道避開媒體，之後在吉隆坡國際機場薩瑪薩瑪酒店（Hotel Sama-sama）入住一晚，今早再搭9時40分飛機回日本，以回國進行更深入的檢查。

桃田賢斗13日凌晨在前往吉隆坡國際機場途中發生車禍，包括桃田在內的4名球員受輕傷入院觀察，但司機不幸身亡。當時，死裡逃生的桃田一度以為羽球生涯從此終結。經過醫生診斷後，發現他鼻骨斷裂，嘴唇縫針，但手腳無傷，應該不影響日後的羽球職業生涯。

桃田賢斗原本要參加昨天在印尼舉行的印尼羽球大師賽。但他在12日馬來西亞羽球大師賽決賽時，以兩局直落輕鬆擊敗丹麥前球王安賽龍（Viktor Axelsen）後，在受訪時突然宣布將退出印尼羽球大師賽，就算可能得因退賽遭罰款也沒關係，以避免過度疲憊。

桃田賢斗去年在世界羽壇取得空前成功，尤其單季橫掃11冠，超越了馬來西亞前羽球一哥李宗偉的單季10冠紀錄，讓排名世界第一的他，成為今年東京奧運男單奪金大熱門。

由於桃田在奧運積分榜上仍穩守冠軍位置，目前積分高達11萬1918分，比世界排名第2的台灣羽球一哥周天成多出3萬1370分，因此就算缺席1及2月的羽球賽，將不會對他的排名有影響。

在3月11日舉行的全英賽前，羽球賽事有1月下旬舉行的泰國大師賽，2月舉行的亞洲團體錦標賽及西班牙大師賽，以及3月舉行的德國公開賽。（編輯：馮昭）1090115