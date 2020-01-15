東京奧運射箭國手名單 16日揭曉

（中央社記者黃巧雯台北15日電）東京奧運射箭代表隊第三階段選拔賽今天進入第2天賽事，目前男子組前3名為湯智鈞、魏均珩、鄧宇成，女子組前2名為林佳恩、譚雅婷，16日賽事結束後，奧運國手名單將出爐。

2020東京奧運射箭代表隊第三階段選拔賽14日至16日在屏東大仁科技大學登場，除了提前獲得奧運資格的雷千瑩外，16日賽後將選出男子前3、女子前2為東京奧運國手。

第三階段選拔賽首日進行兩輪對抗賽，第2、3天各進行一輪循環對抗賽，8名選手互相交手，各比7場。

今天男子組循環對抗賽以魏均珩6勝1負最佳，不過目前總排名仍由湯智鈞暫居第一，魏均珩續居第2，但拉近差距，鄧宇成守住第3，並逐漸拉開與排名第4的蘇于洋的距離。

鄧宇成在第三階段選拔賽漸入佳境，他透露，今天策略是搶循環對抗賽紅利，穩住第3，「今天的勝場數雖然不漂亮，但成功搶到紅利」。

除了射箭外，鄧宇成也是名動漫迷，他表示，動漫展時會去排隊，而動漫公仔、小說和掛軸都是他的收藏品。

另外，女子組部分，表現回穩的譚雅婷今天在循環對抗賽和排名第一的林佳恩、第4的施孟君都拿下6勝1負，穩住老二席次，反觀彭家楙表現失常，僅繳出2勝5負，同樣排第3，但與譚雅婷差距逐漸擴大。

為了前進東京奧運，林佳恩透露，從去年8月就開始準備，除了保持平常心外，她也告訴自己，所有的練習和比賽都是為了之後的每一天準備，同時也提醒自己要持續維持正向心態。

譚雅婷前兩階段選拔賽因太過在意，反而未能發揮水準，但她想要三度叩關奧運的決心並未改變，而她學著和傷病和平共處，至於抒解壓力的方法，譚雅婷秀出自己彩繪指甲說：「陪狗狗、偶爾打打羽球、排球、學美甲囉，自己有興趣，或許以後會變副業。」（編輯：吳協昌）1090115