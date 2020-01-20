美媒爆料柯瑞復出 首戰3月初對巫師

（中央社舊金山19日綜合外電報導）運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天在報導中指出，美國職籃NBA金州勇士陣中，兩度獲選年度最有價值球員（MVP）的柯瑞（Stephen Curry）將在當地時間3月1日復出。

柯瑞是在去年10月30日，勇士對上鳳凰城太陽的比賽中，發生左手骨折的憾事，原本他被期待能在今年2月回歸賽場，但事與願違。甚至有些臆測，認為柯瑞本季都不會再為勇士出賽，但他仍堅持復出。

6度入選NBA明星賽的柯瑞，已經在球隊的練球後，開始在沒有使用護具的情況下進行訓練。

柯瑞的隊友湯普森（Klay Thompson），在華盛頓州立大學（Washington State）的球衣退休，柯瑞在參加完退休儀式回來後，還在勇士109比95擊敗奧蘭多魔術的比賽，充當場邊記者，勇士拿下那場比賽的勝利，終止球隊的10連敗。

柯瑞透過美國國家廣播公司（NBC）的灣區體育（Bay Area Sports）說：「我（的狀況）一直在進步中，沒有再復發，這對要盡快恢復到100%並復出，絕對是一大鼓舞。」

31歲的柯瑞已經缺席40場比賽，在他傳出要回歸的3月1日前，勇士還有16場比賽要打，當天將是勇士在主場迎戰華盛頓巫師的比賽。

柯瑞已是在NBA打了11季的資深球員，並曾率勇士3度奪下總冠軍，平均每場比賽可有23.5分的表現，2015-16球季，他平均每場比賽可拿30.1分，是生涯最佳紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1090120