助台銀3連勝 瓊斯獲選單週最佳球員

超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行洋將瓊斯（中）上週賽事繳出19.7分、8.7籃板的成績單，幫助台銀在上半季最後一週在桃園巨蛋的賽事收下3連勝，也獲選為單週最佳球員。（籃協提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月21日

（中央社記者黃巧雯台北21日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行洋將瓊斯上週賽事繳出19.7分、8.7籃板的成績單，幫助台銀在上半季最後一週在桃園巨蛋的賽事收下3連勝，也獲選為單週最佳球員。

第17季SBL上半季已結束，提前封王的台灣啤酒雖在上週吞下3連敗，但仍以近7成的勝率領先群雄，裕隆納智捷和台銀同為9勝7負，比較對戰戰績及勝負分後，裕隆和台銀分居2、3名，第4、5名則為桃園璞園及九太科技。

台銀在上半季最後一週賽事以3連勝收尾，陣中洋將瓊斯（Matt Jones）表現為關鍵，繳出場均19.7分、8.7籃板、3助攻、2.7抄截，表現亮眼。

台銀連2週包辦最佳球員，前一次是洋將米歇爾（Charles Mitchell），這次首度獲選的瓊斯表示，這個獎項不只是對於他個人，也是給予團隊極大的肯定，他說：「同時也提醒我，因為團隊的努力和付出，成功達成我們的最終目標，大家一起全力以赴、並且贏下每一場比賽。」

台銀總教練陳國維也相當肯定瓊斯，他表示：「球隊非常欣賞瓊斯的奮戰精神，從一而終都保持著積極的態度，同時也是自主性很高的球員，用這股正向態度感染隊友，讓團隊不斷持續向上，希望下半季能夠繼續保持態度，打出更好的成績。」

SBL下半季的賽事將於3月在板橋體育館開打，而明星賽將搶先於2月8日在新莊體育館登場。

今年SBL明星隊將與中華男籃進行交手，除了經典好戲三分球大賽、灌籃大賽確定續辦外，技術挑戰賽將重新回歸，且加辦6點投籃大賽，邀請退役球員和女籃球星與會。（編輯：張芷瑄）1090121