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費德瑞展現霸氣 直落三晉級澳網32強

最新更新：2020/01/22 22:09

（中央社墨爾本22日綜合外電報導）瑞士網球天王費德瑞今天在澳洲網球公開賽霸氣十足，隨心所欲擊出致勝球，最終以6比1、6比4及6比1直落三打敗世界排名第41的塞爾維亞選手卡拉吉諾維奇，挺進男子單打32強。

第3種子費德瑞（Roger Federer）在墨爾本的拉佛球場（Rod Laver Arena）展開第2輪比賽。路透社報導，澳網6度封王的他似乎急著結束與卡拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）的比賽，前兩盤兩度破發，第3盤則3度破發，全場擊出42記致勝球，共花1小時32分鐘結束比賽。

隨著又往第21座大滿貫賽事冠軍邁進一步，費德瑞表示，他「非常開心」，而這對球季是非常好的開始。「我在球場上真的感到非常放鬆。我已經努力受訓，而你永遠希望那會獲得回報。」

法新社報導，詢及他是否會對卡拉吉諾維奇感到抱歉時，費德瑞說：「我確實覺得有點不好意思，但你得把握機會。」

費德瑞接著將對上澳洲選手米爾曼（John Millman）；米爾曼今天也以直落三擊退身為第31種子的波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）。（譯者：侯文婷/核稿：徐崇哲）1090122

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