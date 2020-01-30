王維中母校華德工家青棒隊解散 木棒聯賽少一隊

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）2月10日將開打，旅美球星王維中母校華德工家2019年有參賽，但今年球隊解散，不再參與賽事，也讓本屆參賽球隊縮減為43隊。圖為華德工家去年出賽畫面。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年1月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）高中木棒聯賽將於2月10日開打，此次原本有44支球隊報名，但旅美球星王維中母校華德工家青棒隊解散，參賽球隊縮減為43隊，宜蘭羅東高工、高雄新光高中，都是首度打木棒聯賽。

高中棒球重點賽事、高中棒球聯賽（木棒組）賽事將於2月10日開打，原本有44支球隊報名，但因為華德工家木棒組球隊解散，今年參賽球隊僅剩43隊。

華德工家為高雄青棒球隊，過去在高中木棒聯賽最佳成績為98學年度打入16強，當年陣中球員，有具旅美、韓職棒資歷的投手王維中，現役中職統一獅隊捕手林祐樂（原名林志賢）。

華德工家年初傳出因為經費問題，董事會決定解散球隊，繼三信家商、華德工家棒球隊先後解散後，高雄目前僅剩4支木棒青棒球隊，包括高苑工商、普門中學、三民高中與新光高中；新光高中是本屆木棒聯賽新面孔。

除了新光高中外，宜蘭中道中學青棒隊去年正式解散，轉為社團球隊發展，宜蘭縣此次參賽隊伍羅東高工，也是木棒聯賽新面孔，屏東大同高中曾於97學年度在木棒聯賽打入24強，球隊解散後又重組，今年再度重返木棒聯賽。

木棒聯賽預計2月5日舉行開賽記者會，此次總計43支球隊分8組打預賽，每組取3隊晉級第二階段比賽，華德工家抽籤完畢後才傳出解散消息，但不會變更賽事，可能以棄權處理；木棒聯賽賽事為期約1個月，冠軍將於3月2日出爐，上屆木棒聯賽冠軍為平鎮高中。（編輯：葉俐緯）1090130