爆冷淘汰哈勒普 蒙奎露薩首闖澳網女單決賽

（中央社墨爾本30日綜合外電報導）非種子西班牙選手蒙奎露薩今天在墨爾本拉佛球場，以7比6（10/8）、7比5直落兩盤，爆冷淘汰世界排名第3的羅馬尼亞名將哈勒普，生涯首度闖進澳洲網球公開賽女單決賽。

賽前不被看好的蒙奎露薩（Garbine Muguruza）挺進澳網女單決賽。她即將在2月1日決賽對戰第14種子美國女將科甯（Sofia Kenin），力爭生涯第3座大滿貫金杯。蒙奎露薩已有一段時間無法在大滿貫賽事取得佳績。

拉佛球場（Rod Laver Arena）今天高溫攝氏40度。在酷熱天氣下，蒙奎露薩首盤被哈勒普（Simona Halep）逼進搶7局。哈勒普先前曾挺進澳網女單決賽。

蒙奎露薩在第2盤一度落後，其後一路展開反攻，最終哈勒普嘗試祭出穿越球但未能飛越球網，蒙奎露薩成功拿下第2個賽末點。

蒙奎露薩說，她一天一天地累積實力，且很開心能進入決賽，「還有很長的路要走，我2月1日還有一場比賽」。

她還說：「我在落後時沒有想太多，只想著『繼續努力，你在某個時間點就會否極泰來』。我知道我今天對上的是哈勒普，會是一場硬仗，所以我必須堅持下去，用盡全力打這場比賽。」（譯者：李宛諭/核稿：劉學源）1090130