郭嚴文獲複數約月薪60萬 桃猿剩3人未談妥

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒樂天桃猿隊今天宣布，與郭嚴文談妥3年合約，月薪來到新台幣60萬元，加薪10萬元，另外投手陳禹勳新球季遭減薪至53萬元。桃猿隊含新人王陳晨威在內，剩3人未談妥。

桃猿隊在1月初春訓開始時，已公布第1波新球季談薪結果；今天桃猿隊公布第2波，再添一名複數約球員，與主戰內野手郭嚴文談妥3年合約，今年月薪從50萬元加至60萬元，2021年至2022年分別是68萬元、75萬元。

郭嚴文在中職來到第10個球季，去年出賽114場為中職生涯最多，426打數敲出138支安打，包含17發全壘打也是中職生涯最多，送回94分打點，打擊率3成24，成績穩定。

除了郭嚴文獲3年複數約外，林承飛今年月薪23.5萬元，加薪5萬元；劉時豪新球季月薪17.5萬元，減薪5000元。

投手陳禹勳去年成績下滑，出賽43場都是後援，9次救援成功、3次救援失敗，防禦率4.46，今年月薪53萬元，減薪2萬元。洪聖欽則是加薪3萬元來到月薪19萬元，全隊目前剩3人即談薪完成，其中包含去年新人王陳晨威。（編輯：張雅淨）1090201