旅外潛力股陳柏毓不心急 先打好木棒聯賽

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）將開打，5日舉辦賽事記者會，被看好有旅外潛力的北科附工投手陳柏毓（右）出席，他表示，希望先做好該做的事，和隊友一起努力，對於未來不心急。中央社記者謝靜雯攝 109年2月5日

（中央社記者謝靜雯台北5日電）高中木棒聯賽是年度青棒重點賽事，也是許多目標職業的高中應屆畢業生重要表現舞台；北科附工投手陳柏毓被看好有旅外潛力，但他希望先做好該做的事，與隊友一起努力，對於未來不心急。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事將於10日於全台8個球場開打，木棒聯賽是國內外球探觀察球員的年度重點賽事，也是許多球員努力爭取表現的舞台。

北科附工投手陳柏毓近年多次入選國家代表隊，去年入選U18世界盃青棒賽中華代表隊，跟著球隊一同拿下世界冠軍，年底越級再入選亞洲棒球錦標賽中華成棒代表隊，球隊也拿下冠軍，高張力國際賽累積磨練經驗。

今年高三的陳柏毓一直是國內外球探追蹤的重點球員，也被看好有旅外潛力，對於木棒聯賽，他表示比賽輸贏本來就會有壓力，但不希望得失心太重，想辦法調整心態、放鬆一點。

陳柏毓不談個人表現，提到現在球隊中很多隊友，都是從小一起打球長大的，黑豹旗時就曾說希望可以跟隊友一起努力、打到8強，此次木棒聯賽目標也不變。

至於個人畢業後走向，陳柏毓表示，現階段不會太在意，做好每個階段該做的事情，等到木棒聯賽打完之後再來考慮、不會心急。（編輯：張芷瑄）1090205