桃猿投手群壓不住挨4轟 石垣島對戰羅德6連敗

「2020亞洲門戶交流賽」8日在日本石垣島首戰，中職樂天桃猿隊先發投手翁瑋均（左）投3.2局失8分，投手群壓不住，全場被敲出24支安打，終場以4比20大敗。中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月8日

（中央社記者謝靜雯石垣市8日電）「亞洲門戶交流賽」首戰，中職樂天桃猿隊先發投手翁瑋均投3.2局失8分，投手群壓不住，全場被敲出24支安打，包括4發全壘打，終場以4比20不敵日職羅德隊，吞下賽事對戰6連敗。

桃猿隊（含前身Lamigo桃猿隊）從2016年起，每年季前都會到日本沖繩石垣島與千葉海洋羅德隊打交流賽，桃猿隊今天賽前在此項賽事與羅德隊對戰吞下5連敗，今天比賽為桃猿隊轉手後，以及新任教頭曾豪駒上任後首場正式比賽。

今天比賽桃猿隊由年輕投手翁瑋均先發，首局接連被敲2支安打失掉1分，2局2人出局後被福田光輝敲出三壘打，接著連續投出2次保送，再被高部瑛斗敲出清壘三壘打，一口氣失掉3分。

翁瑋均3局沒有掉分，4局先投出保送，接著再被敲出安打、捕逸、暴投失分，兩人出局後退場，接手中繼的張喜凱先投出保送，接著被敲安打失分，這1分要算在翁瑋均身上。

翁瑋均今天總計用81球投3.2局，被敲9支安打，失掉8分，帳面成績不算理想、承擔敗投。

桃猿隊今天總計敲出14支安打，安打數並不少，但得分效率不高，2局林承飛敲出二壘安打，成晉補上安打，拿下第1分，6局再靠著郭嚴文、林承飛接連安打，劉時豪適時安打再添1分，陳晨威跑出內野安打，送回球隊第3分，9局再靠著接連安打、保送、高飛犧牲打跑回第4分。

羅德隊攻勢不斷，4局打完8比1領先，5局再靠著接連安打、保送拿下2分，6局福田光輝開轟，兩分砲拉大領先差距，香月一也8局也開轟，9局和田康士朗、藤原恭大都開轟，羅德全場敲出24支安打，僅3、7局沒有得分，拿下比賽勝利，桃猿隊吞下對戰6連敗。（編輯：張芷瑄）1090208