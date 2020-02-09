陳冠宇牛棚練投重快投節奏 誇佐佐木朗希天賦佳

中職樂天桃猿隊與日職千葉海洋羅德隊在日本沖繩石垣市打交流賽，羅德隊台灣投手陳冠宇沒有出賽規劃，但他透露之後實戰日程已經確定，陳冠宇9日再度進牛棚練投約66球。中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月9日

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）旅日羅德隊投手陳冠宇今天再進牛棚練投，他表示在實戰前要再掌握快投節奏；談起球隊超級新秀佐佐木朗希，陳冠宇誇他具大投手的天賦，也笑說，「不要第一年就跟我搶飯碗」。

中職樂天桃猿隊與日職千葉羅德海洋隊這兩天在日本沖繩石垣市打交流賽，羅德隊台灣投手陳冠宇沒有出賽規劃，但他透露之後實戰日程已經確定，陳冠宇今天再度進牛棚練投約66球。

陳冠宇表示狀況不錯，照著自己的步調走，但還可以更好，快投的節奏、壘上有人時的投球節奏是現階段注重的焦點，之後再慢慢調整球的質量。

昨天桃猿隊與羅德隊比賽，桃猿以4比20不敵羅德，吞下對戰6連敗，陳冠宇表示，只是一場比賽而已，不用看得太嚴重，現在才2月初，球員們做好自己的本分最重要。

談起日本與台灣職棒春訓備戰狀況，陳冠宇表示，日本職棒排春訓熱身賽時程較早，有個目標在，看著大家狀況都調整好了，也會有不準備不行的心態，相對來說，中職春訓實戰時程多落在2月中下旬，調整進度會比較慢。

談起球隊新秀「令和怪物」佐佐木朗希，陳冠宇直誇，「是一顆新星，具備成為一個大投手的條件」，也提到佐佐木朗希是一塊璞玉，但是生理條件佳，手長、腳長、手指也長，雖然還有18歲的稚氣，但看好他的未來。

陳冠宇提到，佐佐木朗希在春訓第2循環時，投手教練安排18.44公尺投球訓練，「感覺輕鬆甩一下，速度都比我們實戰快，天賦真的很好」。陳冠宇看好佐佐木朗希的未來發展，也開玩笑說，「希望他不要第一年就跟我搶飯碗就好」。（編輯：張雅淨）1090209