石垣島交流賽桃猿失誤誤事 吞下對戰羅德7連敗

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）中職樂天桃猿隊與日職羅德隊交流賽第2戰，樂天桃猿隊林立、林承飛開轟無用，9局守備失誤誤事，終場以6比7不敵，吞下對戰7連敗，5屆賽事打完，戰績2勝8敗。

桃猿隊昨天交流賽首戰投手群壓不住，以4比20吞敗，今天先發江國謙表現亮眼，前3局都沒被敲出安打，僅讓對手靠著保送上壘，總計投5局無失分、無關勝敗。

今天比賽2局桃猿隊靠著林承飛二壘打、林智平安打先馳得點，羅德隊前5局打線受制，直到6局靠著福田光輝安打、岡大海兩分砲，一棒超前比數，菅野剛士、佐藤都志也接連二壘打，多添1分，羅德隊取得3比1領先。

桃猿隊6局下半追分，靠接連保送、林智平二壘打，先追回1分，接著滿壘時再選到保送，擠回追平分。

桃猿隊7局再起攻勢，林立敲出陽春砲、幫助球隊超前比分，2人出局後林承飛也開轟，陽春砲替球隊多添保險分，桃猿隊8局再靠著保送、野選、陳晨威內野安打、林立適時安打，送回球隊第6分。

林承飛此次交流賽手感火燙，昨天單場2安，有一支二壘打，今天2安都是長打，2局敲出二壘打，7局開轟，另外選到一次保送；林智平昨天9局敲安，今天前4打數都是安打，貢獻2分打點，表現也很亮眼。

桃猿隊8局打完6比4領先，9局守備、投手都有狀況，羅德隊靠著接連失誤、藤原恭大、福田光輝接連安打，單局攻下3分、翻轉戰局，拿下比賽勝利。

桃猿隊從2016年起，連續5年在石垣島與日職羅德隊打「亞洲門戶交流賽」，此次兩場比賽都吞敗戰，在此賽事累積戰績2勝8敗、吞下對戰7連敗。（編輯：管中維）1090209