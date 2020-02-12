HBL陳靖宇加強重訓飆三分球 南湖勝東山

高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽12日在台北體育館舉行，南湖高中陳靖宇（圖）發揮身手，單場投進6記三分球，率隊終場以97比77力退東山高中。中央社記者黃巧雯攝 109年2月12日

（中央社記者黃巧雯台北12日電）南湖高中陳靖宇昨天加強重訓，今天在高中籃球聯賽男子組8強賽發揮身手，單場投進6記三分球，率隊終場以97比77力退東山高中。

南湖贏球後，與東山高中、光復高中、南山高中目前戰績2勝2敗，也讓男子組戰況更加混亂。

南湖高中今天在台北體育館壓軸出戰東山高中，首節火力全開，攻下31分，前3節最多領先超過30分，儘管東山末節狂追，仍無法扭轉局面，南湖在中鋒江均狂轟36分、締造個人單場新高紀錄帶領下，終場以20分差大勝。

南湖高中教練王顥宇認為，除了設定戰術奏效外，陣中黃品豪、臧駿、林冠融成功防守對手，加上球隊外線發揮水準，以及其他人挺身而出，因此贏球。

陳靖宇此役從替補出發，三分球投11中6，外線手感不錯，單場進帳22分，同樣刷新個人紀錄，他透露，昨天狀況不佳，因此特別加強重訓，增加身體力量。

陳靖宇因得失心重，失誤後容易喪氣，欠缺自信心，王顥宇期許，陳靖宇未來能多出手，培養自信及使命感，能在球隊中有更多建樹。（編輯：張芷瑄）1090212