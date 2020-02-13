羽球亞團賽 中華女團3比2擊敗新加坡

（中央社記者黃巧雯台北13日電）中華女團今天在亞洲羽球團體錦標賽小組賽出戰新加坡，靠著白馭珀打頭陣搶勝，以及關鍵第5點，女雙郭浴雯與林琬清收下勝利，中華隊終場以3比2勝出。

2020亞洲羽球團體錦標賽在菲律賓馬尼拉舉行，分4組取前2晉級8強，受到武漢肺炎疫情影響，地主國菲律賓拒絕中國、香港入境，重新抽籤後，中華男團與新加坡、菲律賓同組，女團僅與新加坡同組，等於篤定進軍8強，過去男、女團最佳成績為8強，這次有機會拚獎牌入袋。

台灣羽球一姐戴資穎這次缺陣，女團由世界排名第40的白馭珀領軍，今天小組賽首戰出戰新加坡，白馭珀扛開路先鋒，迎戰排名第25的楊佳敏，雙方激戰3局、72分鐘，白馭珀以21比19、17比21、21比16搶下頭點。

第2棒的江穎麗雖同樣與許妤欣激戰3局，但最終以14比21、21比13、12比21落敗，兩隊戰成平手。

隨後登場的女雙許雅晴與胡綾芳以21比19、21比15輕取金羽佳與黃嘉盈，幫助中華隊聽牌。

洪毅婷關鍵第4點遭遇到蔡惠珍，儘管生涯過招，洪毅婷握有2戰全勝的對戰優勢，但此役陷入苦戰，最終以16比21、21比18、16比21輸球。

壓軸登場的女雙郭浴雯與林琬清，鏖戰3局，以21比10、17比21、21比11擊敗楊佳敏與許妤欣，辛苦搶下關鍵勝利。

由台灣羽球一哥周天成領軍的中華男團，首戰以5比0橫掃菲律賓後，今天下午4時將與新加坡交手。（編輯：張雅淨）1090213