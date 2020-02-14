羽球亞團賽不敵馬來西亞 中華女團8強止步

（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華女團今天在亞洲羽球團體錦標賽8強賽，僅女雙許雅晴與胡綾芳拿下一勝，中華隊最終以1比3不敵馬來西亞，8強止步，追平隊史最佳成績。

2020亞洲羽球團體錦標賽在菲律賓馬尼拉舉行，分4組取前2晉級8強，面對武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，地主菲律賓拒絕香港、中國等隊伍入境，參賽隊伍減少，而中華女團小組賽僅與新加坡同組，提前保送挺進8強。

中華女團昨天小組賽與新加坡交手，雖無關爭取8強門票，但雙方仍激戰5點才分勝負，中華隊靠著白馭珀及2組女雙搶勝，以3比2勝出，今天出戰馬來西亞。

世界排名第40的白馭珀今天依舊率先上陣，迎戰排名第31的謝抒芽，雙方鏖戰至第3局，白馭珀決勝局多數取得優先優勢，卻在最後一刻遭逆轉，以14比21、21比17、20比22吞敗。

女雙許雅晴與胡綾芳接力上場，以兩個21比14直落二勝出，幫助中華隊扳回一城，可惜第3點女單江穎麗先盛後衰，激戰3局吞敗，讓馬來西亞先聽牌。

面臨背水一戰女雙程琪雅與劉巧芸，對戰陳康樂與蒂娜（Muralitharan Thinaah），在決勝局中段遭對手反超，最終以21比18、17比21、18比21敗下陣來，中華隊無緣4強。

這次晉級亞團賽4強男、女團隊伍，將分別取得湯姆斯盃男子羽球團體賽和優霸盃女子羽球團體賽的參賽資格，女團部分，由日本、馬來西亞、泰國、南韓取得優霸盃門票。（編輯：張芷瑄）1090214