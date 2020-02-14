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迎接新球季和6搶1 中信兄弟整修洲際棒球場

最新更新：2020/02/14 17:54

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒中信兄弟今天宣布，由於4月的6搶1東京奧運最終資格賽將於洲際球場進行，因此兄弟球團自去年球季結束後即開始整修工程，希望能在今年開季讓球迷有更好的觀賽體驗。

中信兄弟球團規劃2年來改善球場設施，預計今年開季前完工部分包含場館外觀、球員使用區域及場內空間優化3大區塊。

場館外觀方面，參照國外球場經驗將統一球場的視覺色調，將場內外空間以兄弟球迷熟悉的黃、藏青為主軸，打造兄弟全主場。去年將本壘後方護網更換為隱形護網後廣受好評，今年也將把一、三壘側應援舞台後方的護網更換為隱形護網。

球員使用區域部分，與球隊討論後，將從室內牛棚及打擊練習區著手。室內牛棚將加強照明及更換護網，並鋪設人工草皮。為避免室內過於悶熱，加裝空調系統，並架設攝影機便於讓教練掌握投手練習狀況。球員通道以及球員準備區域的地墊，依據球員需求更新。

場館空間部分，2019年改善了觀眾席空間廊道，今年將改善3樓空間；同時也會改善1樓售票處、2樓出入階梯處的照明，方便球迷進出場。1樓也將增設兄弟展覽館（名稱暫定）。

場內服務區域方面，球迷服務中心會移往接近一壘出入口位置方便球迷洽詢；新的DJ台及應援區，也會在球季中陸續完成。（編輯：張芷瑄）1090214

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