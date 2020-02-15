紐約公開賽首闖4強 莊吉生笑認狀況佳

（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣網球好手莊吉生今天在紐約公開賽迎戰美國好手奧裴卡，上演逆轉秀，以2比1獲勝，晉級4強，莊吉生也相當開心，他表示，目前狀況越來越好，4強賽要衝一下。

這也是莊吉生生涯首度叩關世界職業網球協會（ATP）巡迴賽男單4強。

世界排名第131的莊吉生本週前進美國紐約，從會外賽出發，再一路過關斬將挺進會內賽，先是在首輪扳倒兩屆大滿貫賽亞軍的南非好手安德森（Kevin Anderson），再以未失一盤的表現晉級8強，今天再與排名第40、身高211公分的重砲奧裴卡（Reilly Opelka）交手。

雙方今天開盤一路纏鬥，莊吉生盤末發球局失守，首盤以5比7讓出，次盤第7局攻破對手發球局，以6比4扳回一城，決勝盤一開始就破發得手，一路領先到最後，以6比4勝出，挺進4強，將與義大利好手瑟比（Andreas Seppi）爭奪決賽門票。

4強門票到手，也讓莊吉生相當開心，他提到，過程中打敗許多好手，並稱讚今天對手發球不錯，但自己同樣也很努力，把握不少關鍵球，目前狀況越來越好。

莊吉生表示，不只這週，這些年自己都很努力，有今天的成果，真的很開心，但他強調：「明天還有4強賽，還沒結束，還要衝一下。」（編輯：張芷瑄）1090215