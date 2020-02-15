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取消中港澳選手參賽資格 萬金石馬拉松如期舉行

最新更新：2020/02/15 17:22

（中央社記者黃巧雯台北15日電）新北市萬金石馬拉松將於3月15日登場，面對近期武漢肺炎疫情，主辦單位今天宣佈，除了將如期舉行外，也取消中港澳選手的參賽資格。

萬金石馬拉松由新北市政府、中華民國田徑協會主辦，去年吸引上萬名好手參賽，面對武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）延燒，新北市政府體育處今天表示，依中央流行疫情指揮中心規定，目前台灣並無社區感染，大型戶外活動可照常舉行，因此今年萬金石馬拉松將如期舉行。

主辦單位今天公布相關防疫措施，除了會場及賽道環境不定時消毒外，也取消中港澳報名選手參賽資格。

其他還有取消運動博覽會室內活動，改由戶外市民廣場領取物資，並在會場出入口與搭接駁車前實施體溫測量，現場還增設洗手設施與酒精消毒。

主辦單位呼籲，如有發燒、咳嗽等呼吸道症狀的選手，應儘速就醫後在家休養，不參加活動。

因武漢肺炎疫情，而無法參賽的選手，主辦單位也給予彈性空間，選手可主動申請保留2021年參賽權，不需另行繳費，可至萬金石馬拉松官網申請，期限自2月18日上午10時至22日中午12時。（編輯：張芷瑄）1090215

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