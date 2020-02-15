HBL光復搶4強最後機會 教頭盼球員享受比賽

108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽程持續進行，男子組能仁家商15日對上光復高中，終場能仁以93比73收下勝利，圖為能仁游艾喆（左2）切入吸引對方防守後，再助攻傳給隊友。中央社記者王騰毅攝 109年2月15日

（中央社記者黃巧雯台北15日電）光復高中今天在高中籃球聯賽男子組8強賽以73比93輸給能仁家商，能否進4強，將視明天戰況，光復高中教練陳定杰說，球隊至今表現已超乎預期，盼球員開心打球、享受比賽。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組8強賽，今天繼續在台北和平籃球館及台北體育館兩地開打，能仁全場15記三分球，外線命中率高達45%，加上全隊5人得分雙位數，包括潘偉傑、王鈞聖、甘賀升等人，能仁最終以20分差輕鬆勝出，勇奪6連勝。

「我們還是試圖要打好這場球賽，但對方的狀況實在是太好了，一開始投開，讓我們措手不及。」陳定杰賽後不禁讚賞對手，難怪是連勝中的球隊。

光復中鋒馮誠恩此役拿下全隊次高10分，外加7籃板。陳定杰認為，是這場比賽最大收穫，而馮誠恩一直是球隊期待的高一球員。

光復、南湖高中目前戰績同為3勝3敗，還有保有晉級4強機會，明天雙方交手，將是關鍵一役，陳定杰表示，回去會再調整，並修正防守策略，並希望球員「好好去拚8強最後一場球賽，全力以赴，不要留遺憾」。

光復上季締造隊史首闖4強的紀錄，對於這次球隊8強賽至今表現，陳定杰坦言，已經超乎預期，因此他不希望球員明天有壓力，期待球員們開心打球、享受比賽。（編輯：戴光育）1090215