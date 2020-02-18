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陽岱鋼競爭者中島宏之狀況佳 爭開幕一壘利多

最新更新：2020/02/18 14:27

（中央社記者謝靜雯台北18日電）讀賣巨人隊16日首場日職官辦熱身賽，陽岱鋼2打數沒安打，一壘競爭者中島宏之開轟，中島宏之打擊狀況佳，且巨人開幕首戰將碰上好左投多的橫濱隊，成為爭取開幕一壘先發利多。

旅日巨人隊野手陽岱鋼今年球季為了增加出賽機會，除了原本的外野，另外加練一壘守位，巨人本季一壘競爭激烈，還有同時可兼任捕手的大城卓三、外野出身的龜井善行、育成洋砲莫塔（Israel Mota）以及中島宏之。

中島宏之在巨人宮崎第一階段春訓，從第2場實戰開始，打擊就持續有表現，16日首場日職官辦熱身賽與橫濱隊交手，5局敲出陽春砲，為巨人官辦熱身賽團隊首轟。總教練原辰德滿意地表示，中島宏之去年打擊感覺跟不太上速球，今年春訓訓練有成果。

中島宏之去年從歐力士隊轉戰巨人隊，但成績並不理想，整季43場出賽，僅敲出1轟，打擊率1成48，被大幅減薪。原辰德直言，中島宏之有背水一戰的決心，今年應該會有不錯的表現。

中島宏之春訓打擊狀態維持不錯，日媒評估，中島宏之現階段最大的競爭者為左強打者大城卓三，巨人3月20日開幕首戰將碰上今永昇太等左強投手多的橫濱隊，也成為右打者中島宏之競爭開幕一壘先發的利多。（編輯：張雅淨）1090218

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