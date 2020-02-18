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印度防疫拒發簽證 中國角力選手無緣亞錦賽

最新更新：2020/02/18 17:02

（中央社新德里18日綜合外電報導）印度角力協會人士表示，由於中國爆發武漢肺炎，印度拒絕發簽證給中國公民，以致中國選手無法參加本週在新德里舉行的亞洲角力錦標賽。

法新社報導，致命的武漢肺炎在中國中部城市武漢爆發後，已經造成逾1800人死亡。為了防疫，印度政府已經暫停發放電子簽證給中國公民。

印度角力協會（Wrestling Federation of India）助理祕書托馬（Vinod Tomar）說：「他們（中國選手）不會來了，健康考量當然仍是主要原因，武漢肺炎是很要命的。」

國際角力總會（United World Wrestling, UWW）官網引述中國角力協會一名發言人的談話指出：「（中國）角力選手當然很失望。」

印度體育部長芮吉朱（Kiren Rijiju）說，拒發簽證一般是不允許的，但在一個特別嚴重的健康危機中，可以有一些例外。

芮吉朱說：「對於任何國家的公民，我們都不能拒發簽證，這是奧林匹克憲章的一部分。我們試圖讓運動遠離政治，但只要有健康考量或任何技術問題，那就另當別論。」

亞洲角力錦標賽18日至23日在新德里舉行，這項賽事將提供國際角力總會積分，積分排名將決定今年東京奧運的種子排名。（譯者：陳家倫/核稿：嚴思祺）1090218

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