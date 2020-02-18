西班牙羽球大師賽 男雙王齊麟李洋挺進16強賽

（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在西班牙羽球大師賽男雙首輪，僅花30分鐘，以21比14、21比17輕取俄羅斯組合，挺進16強賽。

總獎金17萬美元（約新台幣516萬元）的西班牙羽球大師賽，屬於BWF世界巡迴賽超級300系列，今天在巴塞隆納點燃戰火，台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成都未參賽，台將由「羽球王子」王子維、白馭珀等人領銜出擊，爭取奧運積分。

世界排名第7的王齊麟與李洋這次名列頭號種子，今天首戰迎戰俄羅斯組合索松諾夫（Ivan Sozonov）、伊凡諾夫（Vladimir Ivanov），雙方過去4度過招，「麟洋配」都拿下勝利。

雙方開賽短暫拉鋸，王齊麟與李洋靠著連下4分，確立領先優勢，儘管兩度被追成2分差，但局末再度拉出4比0攻勢，澆熄對手反撲氣焰，以21比14拿下首局。

「麟洋配」次局歷經開局落後，連得5分逆轉超前，儘管一度被扳成13比13平手，仍穩紮穩打，並再度要回領先，最終以21比17迎接勝利，收下16強門票。

王子維、白馭珀明天將展開男、女單首輪賽事，其中王子維將對戰法國選手科韋（Lucas Corvee），雙方生涯唯一一次交手是去年1月泰國大師賽，當時激戰3局，由王子維帶走勝利。

白馭珀將對決荷蘭女將艾貝爾根（Soraya de Visch Eijbergen），雙方過去無交手紀錄。（編輯：管中維）1090218