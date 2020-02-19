木棒聯賽平鎮仁義攜手晉級 宋晟睿想拚投手獎

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）持續進行第2階段賽事，桃園市平鎮高中19日以8比0輕取對手，陣中二刀流宋晟睿賽後表示，想拚高中首座投手獎，也想爭取旅外機會。（學聯提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月19日

（中央社記者楊啟芳台北19日電）高中木棒聯賽今天進行的第二階段24強賽事，平鎮以8比0輕取對手仁義，2連勝分組第一晉級，不過仁義也以分組第二晉級。平鎮陣中的二刀流宋晟睿表示，想拚高中首座投手獎。

平鎮首局利用黃勇傳安打推進，李灝宇高飛犧牲打進帳1分；2局上也是先利用保送及安打攻占得點圈，張宥鈞擊出高飛犧牲打再下一城；5局上陳佳樂敲二壘安打帶動後段棒次，呂東翰、張宥鈞延續火力，進帳3分。

6局上黃兆維二壘安打，接著連2棒獲得保送，張宥鈞再敲二壘安打追加2分；7局上董子恩、宋晟睿安打帶回1分，終場平鎮提前7局以8比0擊敗仁義高中，以2連勝晉級第三階段16強賽。

平鎮投手採車輪戰，賴延峰、吳秉恩各投2局，再由洪宸毅、張鈞翔及陳冠宇各投1局完成比賽。平鎮此屆木棒聯賽將拚2連霸，陣容仍相當完整，此戰調整投打戰力，第一階段扭傷腳踝的林子豪也先休息未先發。

仁義雖然難敵平鎮，但前一戰擊敗屏中，以1勝1敗晉級。本屆仁義脫胎換骨，搶進16強，上一次晉級16強已是101學年度，相隔6年再迎接第三階段賽事，接下來將迎接更高強度的隊伍。仁義總教練吳秉倫表示，「這場主力投手保留下來，畢竟少輸為贏」。

平鎮「二刀流」宋晟睿，高二以前先以外野手為主，直到高三登板頻率多，球速最快曾達153公里，本屆木棒聯賽的表現也受到相當多球探關注。他目標拚高中首座投手獎，也想爭取旅外的機會。

宋晟睿目前在木棒聯賽6場都有出賽，5場先發外野手都排中心棒次，另有1場為先發投手，打擊成績累計14打數5安打。唯一1場投球出賽是14日對北科附工，先發5局，未被敲安打，奪6次三振，有2次觸身球，無失分，最快球速146公里，拿下勝投。（編輯：張芷瑄）1090219