悍將自辦熱身賽9下灌7分 逆轉味全龍奪勝

（中央社記者楊啟芳台北20日電）中華職棒富邦悍將隊今天在高雄燕巢球場與味全龍隊進行自辦熱身賽，悍將推出洋將索沙登板，4局僅失1分，不過退場後龍隊取得領先，悍將9下灌7分大逆轉，以13比10奪勝。

悍將1局下靠著林益全、胡金龍接連安打，先馳得點；4局下蔣智賢轟出2分砲，悍將再利用保送、推進及王正棠的安打得1分，取得4比1領先。

不過龍隊5局上展開反攻，李凱威選到保送後，二壘手王正棠發生失誤，接著曾陶鎔、江忠垣、張政禹都敲出安打，這局一共攻下4分，龍隊反倒以5比4取得領先。

7局上龍隊再度攻下大局，滿壘時選秀狀元劉基鴻敲出清壘二壘安打，帶有3分打點；8局上林孝程敲出二壘安打後，利用對方失誤跑回1分。悍將於第7局及第8局各追回1分，不過9局上悍將終結者陳鴻文登板後，被敲2支安打、掉1分，龍隊取得10比6領先。

9局下悍將展開絕地大反攻，李宗賢的三壘安打帶起攻勢，打線接連敲安打，其中王詩聰貢獻追平三壘安打，隨後新秀辛元旭更是敲出逆轉安打，這局一共拿下7分，終場悍將就以13比10擊退味全龍隊。

悍將今天推出「最強洋投」索沙先發，投4局僅用42球，被郭天信、黃柏豪敲出2支安打，掉1分，沒有出現保送，送出2次三振。（編輯：張芷瑄）1090220