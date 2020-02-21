吳秉恩5局8K壓東體 木棒聯賽平鎮不敗

（中央社記者謝靜雯高雄21日電）高中木棒聯賽第三階段，平鎮高中今天與台東體中交手，平鎮投手吳秉恩此次木棒聯賽首度先發登板，5局飆8K，加上打線幫忙，終場以10比0、5局拿下7連勝、維持不敗。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段16強賽今天開打，平鎮高中首戰與台東體中交手，平鎮投手吳秉恩聯賽前半段定位後援，今天扛先發，總計用53球投5局，僅被敲出3支安打，投出1次保送、8次三振、無失分，有效壓制對手打線。

平鎮首局靠著單局4次保送、失誤，沒有敲出安打攻下2分，2局再靠著接連3支安打、觸身球保送，單局攻下3分、拉開領先差距，4局多添1分，5局打線串聯，單局5安、1保送，攻下4分，提前拿下比賽勝利。

平鎮總教練吳柏宏表示，投手吳秉恩本來就有先發的實力，今天比賽變化球控制不錯，但直球的尾勁和速度還沒有調整到位；吳柏宏也提到，目前為止還沒有出現比數緊咬的對戰狀況，投手的調整情況還說不準。

平鎮此次挑戰木棒聯賽連霸氣勢盛，目前為止7場比賽打完維持不敗，每場至少贏8分。吳柏宏表示， 有不斷提醒球員，不管對手是誰，都要用一樣的心情去面對。

平鎮高中第三階段與台東體中、北科附工、興大附農同組，取3隊晉級第四階段12強賽，另一場比賽北科附工以4比1擊敗興大附農；吳柏宏提到，第三階段開始對手實力接近，也會藉此好好調整，以分組第一名晉級第四階段應該不是問題。（編輯：吳協昌）1090221