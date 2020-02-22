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台灣男雙會師西班牙大師賽4強 預約一席決賽門票

最新更新：2020/02/22 13:07

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟，以及盧敬堯、楊博涵，今天在西班牙的巴塞隆納羽球大師賽男雙8強雙雙成功闖關，兩組人馬會師4強，也提前替中華隊預約1席冠軍賽門票。

2020巴塞隆納羽球大師賽，是羽球世界巡迴賽超級300系列的比賽，也是台灣男雙組合李洋與王齊麟的幸運地，兩人去年首度合拍，就是從巴塞隆納起步，當時兩人一路過關斬將，最後也登上男雙冠軍寶座。

今年李洋、王齊麟舊地重遊，世界排名攀上第7的兩人，已躍升為男雙頭號種子，今天凌晨兩人8強亮相，面對大會第5種子、自家同胞廖敏竣、蘇敬恒，全場僅用33分鐘，以21比12、21比18淘汰對手晉級4強。

至於世界排名20的盧敬堯與楊博涵，8強賽也以21比15、21比14橫掃英格蘭組合麥爾斯（Gregory Mairs）與沃芬登（Tom Wolfenden），4強將與李洋與王齊麟再次上演「台灣內戰」，也提前確保今年男雙金牌戰台灣組合不缺席。

至於世界排名45的台灣混雙組合楊博軒與胡綾芳，則在今年巴塞隆納大師賽有亮眼表現，兩人面對大會第4種子、英格蘭組合艾里斯（Marcus Ellis）與史密斯（Lauren Smith），台灣組合首局在17比17平手僵局，連拿4分率先拿下。

次局雙方陷入纏鬥，但世界排名11的英格蘭組合，在尾盤一度取得20比17領先，眼看就要把戰線拖入第3局，不料楊博軒與胡綾芳絕處逢生，兩人頻頻化解危機，反一口氣連搶5分，以22比20後來居上，直落二淘汰對手，晉級4強。（編輯：葉俐緯）1090222

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