王柏融對外賽首安出爐 2支二壘安打包辦打點

（中央社記者楊啟芳台北22日電）日本職棒官辦熱身賽今天開打，日本火腿隊交手讀賣巨人隊，王柏融與陽岱鋼被安排先發，王柏融敲出對外賽首安，還出現2支二壘安打、送回1分打點；陽岱鋼則是5打數沒有安打。

王柏融與陽岱鋼此戰同場先發，火腿隊的王柏融先發打第7棒，擔任指定打擊，陽岱鋼則是先發打第2棒，擔任中外野手。

王柏融這場手感佳，雖然2局下首打席遭到三振，不過5局下敲出中間方向紮實二壘安打，這是今年春訓以來王柏融在對外賽事敲的首安；7局下更是敲出左外野方向二壘安打，帶有1分打點，幫助火腿隊追回1分。

總計王柏融3打數敲出2支二壘安打，包辦1分打點、跑回1分。陽岱鋼則是5打數沒有敲出安打，其中吞下1次三振。

巨人隊3局上靠著中島宏之、吉川尚輝和莫塔（Israel Mota）接連敲安打，攻下2分；5局上中島宏之轟陽春全壘打，取得3比0領先。中島宏之為陽岱鋼本季多練一壘的競爭對手之一，此戰3打數敲2支安打，選到1次保送。

火腿隊5局下靠著王柏融敲二壘安打，以及宇佐見真吾補上安打，追回1分；7局下王柏融再補上1打點安打。不過8局上巨人隊的莫塔敲出陽春砲，湯淺大再轟2分砲，終場巨人就以6比2擊退火腿隊。（編輯：張芷瑄）1090222