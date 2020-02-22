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衛冕只差一步 李洋王齊麟挺進西班牙羽球決賽

最新更新：2020/02/22 22:21

（中央社記者龍柏安台北22日電）台灣羽球男雙頭號組合李洋、王齊麟，今天在西班牙巴塞隆納羽球大師賽男雙4強，以21比14、21比16淘汰自家組合盧敬堯與楊博涵、挺進決賽，距離衛冕只剩一步之遙。

世界排名第7的李洋與王齊麟，是今年西班牙巴塞隆納羽球大師賽男雙大會頭號種子，兩人去年聯手登上男雙冠軍寶座，今年舊地重遊則尋求衛冕。

今天男雙4強賽，李洋與王齊麟和世界排名20的自家兄弟盧敬堯與楊博涵狹路相逢，上演「台灣內戰」，兩組人馬去年曾在世界巡迴賽年終總決賽交手，當時「李王配」同樣是以直落二拿下勝利。

兩組人馬今天開賽陷入纏鬥，雙方一度打成6比6平，接下來「李王配」連拿3分站上領先，此後未曾落後，並在比賽尾盤以15比13領先之際，靠著一波6比1攻勢收尾。

次局戰況宛如首局翻版，開局雙方又陷入僵持，一度以5比5扯平，接下來李洋與王齊麟再次拉出5比0攻勢，一口氣甩開對手追擊，此後一路保持領先直至終場，最終以21比16再下一城，順利取得決賽門票。

李洋與王齊麟今天費時42分鐘，以直落二掃下盧敬堯與楊博涵，除取得對戰2連勝，也是「李王配」連2年闖進巴塞隆納大師賽男雙決賽，決賽對手將視馬來西亞組合蘇偉譯、謝定峰，與丹麥的奧斯陸（Kim Astrup）、拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）之間的勝方。（編輯：方沛清）1090222

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