樂天桃猿公布吉祥物設計 近日辦命名活動

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職樂天桃猿隊吉祥物今天亮相，並公布Logo設計理念，吉祥物沿用「猿」的形象，融入日本職棒吉祥物活潑可愛的元素，近日也會在官網上舉辦吉祥物命名活動。

Rakuten Monkeys樂天桃猿隊公布新年度吉祥物，共同總經理川田喜則希望開始一點一滴地經營球隊，運用以前在日職東北樂天金鷲服務時的經驗，和桃猿隊的夥伴們共同努力。

樂天總部為桃猿設計吉祥物，在尊重台灣文化的前提下，吉祥物形象繪製加入日本職棒吉祥物的活潑與可愛元素，由日本繪家和設計團隊共同繪製專屬吉祥物隊徽，希望所有桃猿隊的10號隊友都能愛上這隻吉祥物。

樂天桃猿隊也公布新吉祥物的設計理念影片，川田喜則表示，桃猿隊的使命除了想展現台日文化多元交流外，更要打造出一個不論是哪個世代的球迷都會覺得愛不釋手的隊徽，隊徽的設計使用流線、更直覺的線條來順應國際流行的趨勢，新吉祥物其眉宇間透露著頑強淘氣、整體散發著自信又可愛的風格。

川田喜則期待這隻吉祥物成為與大家一起獲得Rakuten Monkeys勝利的吉祥物，吉祥物命名活動近日將於新官網上架舉辦。（編輯：張雅淨）1090224