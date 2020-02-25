米蘭達首度亮相3局無失分 兄弟不敵韓職英雄

（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職中信兄弟隊今天兵分兩路，由總教練丘昌榮率隊迎戰韓職英雄隊，兄弟洋投米蘭達首度先發亮相，總計投3局飆3K無失分，黃恩賜中繼挨轟，兄弟終場以1比3輸球。

中信兄弟隊今天由丘昌榮率隊在澄清湖棒球場與韓職英雄隊交手，洋投米蘭達首度亮相，先發首局讓對手3上3下，2局被敲出二壘打，但力守不失分，3局先投出保送，接著連飆2K，再讓打者敲出滾地球出局。

米蘭達總計投3局被敲1支安打，投出3次三振、無失分；黃恩賜4局接手中繼，面對首名打者被敲出陽春砲，接著再被敲出三壘打，1人出局後，英雄隊靠著滾地球跑回第2分，黃恩賜今天總計投2局被敲3支安打，失掉2分皆為責失分。

兄弟隊打線串聯不佳，僅在首局靠著王威晨二壘打開啟攻勢，岳東華安打送回球隊第1分，2到9局雖有零星安打，但沒能再拿下分數，吞下敗仗。

兄弟隊二軍球員由二軍總教練林威助領軍，在中國信託公益園區與統一獅隊交手，兄弟由洋投德保拉先發，兄弟以1比11吞敗。（編輯：張芷瑄）1090225