2020台南古都國際馬拉松 3/1如期開跑

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府今天宣布，在規劃一系列強化防疫措施因應，以「古蹟密度最高」及「傳統特色小吃」聞名的台南古都國際馬拉松，將於3月1日清晨5時45分準時開跑。

台南市政府今天舉行賽前記者會，因應武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，針對賽事規劃一系列強化防疫措施。台南市長黃偉哲表示，希望所有跑友跑出健康，也鼓勵市民走出戶外強身健體，養足體力共同抗疫，不要放棄安全的戶外活動。

教育局長鄭新輝表示，今年古都馬原報名2萬多人，遠高於去年的1.6萬人，因受武漢肺炎影響，目前參賽者約1.4萬多人。為確保參賽者安全，大會採取多項防疫管制措施，也提醒跑友若有發燒或呼吸道症狀等不適情形切勿參賽。

為落實阻絕傳染風險於境外，賽前已婉退自中、港、澳、日本、新加坡入境的選手；賽事當天，會場僅開放府前路及永華路3個出入口並管制人員進出，參賽者須繳交健康聲明卡並接受紅外線體溫量測，因此提醒跑友提早到場，並攜帶物資袋裡的健康聲明卡，以便順利入場。

為減少群聚接觸，取消起跑前集體暖身操，改由選手自行熱身，並加大起跑區間；補給站的美食也將改為杯裝，避免跑者直接碰觸食物。

體育處表示，台南古都國際半程馬拉松是台灣少數獲國際認證IAAF、AIMS的城市馬拉松活動之一，高密度文化古蹟和美食的賽道，在民國106年更榮獲體育署「運動i台灣-特色文化獎」。賽事貼心規劃NIKE NRC陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，因此每年都吸引眾多跑友前來參與。

當天在賽道17.5km公里處設美食補給大道，提供西井村滷味、虱目魚丸、蜂蜜豬腳、仙草愛玉冰、水餃、薏仁紅豆湯、台式馬卡龍等等豐盛特色美食。此外，半馬組及路跑組還有限定的迷客夏冰涼鮮奶。（編輯：孫承武）1090225