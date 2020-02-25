國際自由車環台賽 馮俊凱領軍中華隊

2020國際自由車環台賽3月將登場，中華隊正選名單25日拍板，將以「台灣一哥」馮俊凱（圖）為首，帶領彭源堂、盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓等人出征。（720armour運動眼鏡提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年2月25日

（中央社記者黃巧雯台北25日電）2020國際自由車環台賽3月1日登場，中華隊名單今天出爐，由馮俊凱領軍，帶領彭源堂、盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓等人，其中蘇宇銘以19歲之姿首度入選。

備戰3月登場的環台賽，繼24日桃園站後，中華隊25日轉戰浪漫台三線，教練謝世平說，會選擇桃園站和浪漫台三線站練兵，是因為今年環台賽經典5站中，其他3站以平路為主，但這2站路線較多變、難度較高。

經24、25日兩站最後檢測後，中華隊正選名單今天拍板，以馮俊凱為首，帶領彭源堂、盧紹軒、蘇宇銘和吳之皓等人，其中首度入選的蘇宇銘10月才滿20歲，去年環福州大賽大中華區個人總排名第14名。

其他中華隊成員還有教練謝世平、機械師蘇旭澔，按摩師莊浚崩。

去年台北站穿上亞洲第一藍衫的盧紹軒坦言，由於去年表現還不錯，大家期望特別高，壓力自然不小。

放眼今年環台賽，盧紹軒說：「站站有機會，團隊利益優先，會全力配合教練和隊長調度指揮。」

2020國際自由車環台賽共分5站，3月1日台北市站繞圈賽88.2公里，2日桃園市站118.88公里，第3站浪漫台3線站全程156.5公里，第4站屏東縣站174.3公里是最長一役，第5站是睽違8年之久的高雄市站，128.47公里。（編輯：張芷瑄）1090225