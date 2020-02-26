林子偉滿壘敲安打送回超前分 連3戰有表現

（中央社記者楊啟芳台北26日電）波士頓紅襪隊林子偉今天在美職大聯盟熱身賽建功，5局下敲出超前安打，貢獻重要打點，連3戰都有安打出現；印地安人隊的張育成及朱立人皆替補上場，張育成選到1次保送。

紅襪隊的林子偉今天先發打第7棒，擔任二壘手，前兩戰他分別守過游擊及三壘。2局下林子偉吞下三振，4局下選到保送，5局下在平手時敲出1分打點超前安打，6局上退場休息。

總計林子偉2打數敲出1支安打，包辦1分打點、跑回1分，選到1次保送，目前在熱身賽打擊率4成29，連3場比賽都有安打出現。

此戰紅襪隊本來以1比4落後，不過4局下布萊德雷（Jackie Bradley）敲出2分全壘打後，達爾貝克（Bobby Dalbec）敲出安打、林子偉選到保送，約瑟夫（Tommy Joseph）再補上安打，追平比分。

5局下紅襪隊更是打了13人次，其中林子偉在滿壘時敲出左半邊超前安打，帶有1分打點，之後再度滿壘時，康納．王（Connor Wong）更是轟出滿貫全壘打，單局攻下8分大局，終場紅襪隊以12比4擊退金鶯隊。

印地安人交手白襪隊的比賽，張育成和朱立人（登錄名吉力吉撈．鞏冠）皆為替補上場。

張育成於5局上代守游擊，5局下擊出右外野飛球出局，7局下選到保送上壘，總計1打數沒有安打，目前打擊率3成33；朱立人則是第7局上場蹲捕，沒有打擊機會，終場印地安人以10比2擊退白襪隊。（編輯：張雅淨）1090226